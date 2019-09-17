"الإسكان" توضح تفاصيل حجز وحدات "سكن مصر"

17 سبتمبر 2019 - 11:50 م

قال عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنه يمكن التوجه لحجز وحدات «سكن مصر»، في 7 مدن، بداية من يوم 24 سبتمبر، ويمكن الدفع عبر الموقع الالكتروني لحجز وقراءة كراسة الشروط.



وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية: «يمكن لأي شخص معاينة موقع الوحدات السكنية قبل الشراء، ولا نطرح الوحدات قبل الانتهاء من بنائها»، متابعا: «يمكن أيضا اختيار حجز وحدة معينة عن طريق الموقع الإلكتروني».

