» السعودية تكشف اسم المتورط بهجوم أرامكو

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ذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن المتحدث باسم وزارة الدفاع سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال الساعات القادمة لتقديم معلومات عن الهجمات التي استهدفت شركة أرامكو السبت الماضي.
وأضاف التلفزيون أن المؤتمر سيقدم أدلة على تورط إيران في الهجمات على أرامكو كما سيعرض الأسلحة الإيرانية التي استخدمت في الهجمات.

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