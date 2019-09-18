أحمد موسى: بيقولوا هيعدموني يوم الجمعة الجاي .. مستنيكم

18 سبتمبر 2019 - 06:13 ص

علق الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسؤوليتي" - على التهديد بإعدامه في ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل.



وقال "موسى" في برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد" : "طبعا الإرهابيين الخونة والطابور الخامس 6 إبريل مع التنظيم الإخواني الإرهابي .. بقالهم كام يوم بيتكلموا .. وبالمناسبة أنا يوم الجمعة هجيب شحنة قلل وهروح أقف بيها في التحرير .. أنا مستنيهم".



وأضاف: "أنت تاني يا إخواني ويا 6 إبريل ؟ .. عايشين في وهم .. قالك أول حاجة هنعملها هنعدم أحمد موسى وهنعلقه في ميدان التحرير .. طب أنا جاي وجايبلك القلل معايا .. دانا بايت هناك".

