أحمد موسى: بيقولوا هيعدموني يوم الجمعة الجاي .. مستنيكم

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أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسؤوليتي" - على التهديد بإعدامه في ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل.

وقال "موسى" في برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد" : "طبعا الإرهابيين الخونة والطابور الخامس 6 إبريل مع التنظيم الإخواني الإرهابي .. بقالهم كام يوم بيتكلموا .. وبالمناسبة أنا يوم الجمعة هجيب شحنة قلل وهروح أقف بيها في التحرير .. أنا مستنيهم".

وأضاف: "أنت تاني يا إخواني ويا 6 إبريل ؟ .. عايشين في وهم .. قالك أول حاجة هنعملها هنعدم أحمد موسى وهنعلقه في ميدان التحرير .. طب أنا جاي وجايبلك القلل معايا .. دانا بايت هناك".

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