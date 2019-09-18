بركات يكشف عن سبب "مؤلم" وراء اعتزاله كرة القدم

18 سبتمبر 2019 - 06:53 ص

كشف محمد بركات - أسطورة الأهلي ومنتخب مصر - عن أسباب اعتزاله كرة القدم ، مؤكدًا أن السبب الحقيقي لا يعرفه الجميع .



وقال في لقاء مع قناة الأهلي: "كل الأسباب التي ذُكرت عن اعتزالي غير حقيقية .. قلت إنني اعتزلت لأنني أريد الراحة وخلافه .. وكل هذا غير حقيقي".



وأضاف: "السبب وراء اعتزالي هو جملة قيلت لي من أحد الأشخاص وقررت بعدها الاعتزال لكني لن أذكر تلك الجملة ولا قائلها حتى لا أدخل في مهاترات".



وتابع: "محمد يوسف هو اكثر شخص تمسك بوجودي في الأهلي ولو حتى لموسم آخر أخير، أنا أشكره جدًا على حديثه الكثير معي وتقديره لي في وقتها والذي لم أراه من أشخاص اخرين".

