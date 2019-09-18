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فنان شهير: قررت تحويل سيارتي إلى "تاكسي" لأنفق على أسرتي

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الفنان توفيق عبد الحميد
الفنان توفيق عبد الحميد

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إسعاد يونس

توفيق عبد الحميد

كشف الفنان توفيق عبد الحميد بعض الأمور الصعبة في حياته خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وقال "عبد الحميد": "مررت بفترة صعبة ولم يكن يُعرض عليّ أعمال فنية للمشاركة بها لدرجة أنني فكرت في تحويل سيارتي إلى تاكسي لألبي احتياجات أسرتي".

وأشار إلى أن مشاركته في مسلسل "حديث الصباح والمساء" فتحت له أبواب النجومية وعرضت عليه الكثير من الأعمال.

وتابع: "أثناء مشاركتي في مسلسل (حضرة المتهم أبي) نشأت بيني وبين الراحل نور الشريف صداقة قوية .. وقال لي (كيف استطعت أن تظل خلال 20 عاما في مرحلة عنق الزجاجة حتى استطعت إثبات وجودك في مجال التمثيل، أتحداك أن يستطيع فنان في جيلك أو الأجيال القادمة أن يستطيع الصمود طوال هذه الفترة)".

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