» معلق مباراة الأهلي وصنداونز: فضيحة كبرى كادت تحدث في الدقيقة 80

18 سبتمبر 2019 - 08:25 ص

كشف محمد الكواليني - معلق مباراة الأهلي وصنداونز - التي خسارها الأحمر بخماسية تفاصيلا مثيرة عما حدث أثناء المباراة .



وقال الكواليني في لقاء مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "كدت أرتكب خطئا مهنيا كبيرًا في الدقيقة 80 من عمر المباراة .. وقتها كنت سأعتذر عن استكمال التعليق عن المباراة على الهواء مباشرة".



وأضاف: "تحاملت على نفسي وقررت استكمال المباراة احتراما للجمهور وللمحطة التي أعمل بها".



وتابع: "جلست بعد المباراة ساعة كاملة لا أقوى على النهوض أو الحديث .. أنا أهلاوي منذ كان عمري 8 سنوات ولم أصدق أنني أرى الأهلي في هذه الحالة".



