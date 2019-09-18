تراجع للدولار أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

18 سبتمبر 2019 - 09:16 ص

تراجعت أسعار الدولار اليوم الأربعاء، ليواصل الاقتراب من مستوى الـ 16 جنيها، بعد أن تراجع خلال تعاملات أمس بنحو 12 قرشا.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي 16.28 للشراء مقابل 16.30 للبيع.

وبلغت أسعار الدولار فيالبنوك المصرية :

في بنك مصر 16.30 16.40

أسعار الدولار في البنك الأهلي 16.30 16.40 .

أما سعار الدولار في بنك القاهرة 16.30 16.40 .

فيما بلغت أسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.28 16.38 .

و في البنك التجاري الدولي 16.27 16.37 .

وفيمصرف أبوظبي الإسلامي 16?31 16.41 .

أما البنك التجاري الدولي فبلغ سعر الدولار 16.27 جنيه للشراء مقابل 16.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة سعر 16.32 جنيه للشراء مقابل 16.42 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 16.29 جنيه للشراء مقابل 16.39 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.31 جنيه للشراء، و16.41 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان سعر 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول 16.29 جنيه للشراء مقابل 16.39 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي د 16.30 جنيه للشراء مقابل16.40 جنيه للبيع .