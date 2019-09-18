الملك عبد الله يتنكر في هيئة رجل مسن..تفاصيل مثيرة

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الملك عبدالله
الملك عبدالله

متابعات-علا خطاب

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الاردن

الملك عبدالله

رجل مسن

تنكر

نال ملك الأردن، الملك عبد الله، إعجاب الكثيرين من شعبه، حيث تنقل عاهل الأردن في شوارع البلاد متنكرًا في هيئة رجل مسن، ليتفقد سرًا دائرة الأراضي والمساحة بشمال عمان.

من جهتها، نشرت صحيفة "جوردان تايمز"، الصادرة بالانجليزية، صورًا للملك عبد الله متنكرًا على هيئة رجل مسن، أثناء زيارته السرية والمفاجأة دائرة الأراضي والمساحة بعمان، لإلقاء نظرة مباشرة على نوعية الخدمات المقدمة للجمهور.

كما زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيساوي، ووزير المالية عز الدين كناكريه، دائرة الإدارة والمساحة، لمتابعة ملاحظات الملك.

وأوضحت الصحيفة أن تلك ليست المرة الأولى التي يتنكر فيها العاهل الأردني في هيئة رجل مسن. في العام 2009، زار الملك سرًا، قسم شؤون المرضى بوزارة الصحة للتحقق من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والمستفيدين المحتملين.

وقال مصدر لصحيفة إن" الملك تخفى أيضًا في هيئة مراسل تلفزيوني وسائق سيارة أجرة، ورجل مسن لمعرفة معاناة المواطنين الأردنيين في مختلف نواحي الحياة".

في السياق، ذكرت تقارير اعلامية في وقت زيارة الملك لإدارة الأراضي والمساحة أنه استمع إلى شكاوى المواطنين، وردود موظفي الإدارة.

وفي الصور، يظهر الملك عبدالله جالسًا مع غيره من الزوار في القسم، بينما يواصل الموظفون روتينهم اليومي.

وفي صورة أخرى، شوهد يرتدي "بدلة" بيج فضفاضة، وهو يسير فيما يبدو أنه موقف سيارات للمؤسسة، بجانب رجل مسن يرتدي عبائه سوداء، دون حراس في المنطقة.

ويُرى الملك عبد الله أيضًا وهو يمشي في ساحة انتظار السيارات التابعة للإدارة، ما يظهر مزيدًا من التجاعيد ومظهر أكبر من المعتاد.


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