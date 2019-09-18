في ظروف غامضة.. "أخطر حسناء" في العالم جثة هامدة

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عبد القادر وحيد- متابعات

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منزل

كلوديا جثة

الشرطة المكسيكية

عثرت الشرطة المكسيكية على زعيمة العصابات المكسيكية الحسناء كلوديا أوتشوا فيليكس جثة بأحد المنازل في مدينة كولياكان.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل " البريطانية، فإنه تم العثور على جثة كلوديا البالغة من العمر 34 عاما  في منزل في جزيرة موسالا.

وأشارت نتائج التحقيق الأولية  إلى أنه قد عثر على جثة كلوديا التي توصف في  بلادها بـ"أخطر امرأة في العالم" في منزل رجل كانت معه في ملهى ليلي.

وكانت الحسناء قد ذهبت معه بتاريخ 14 سبتمبر الجاري إلى منزله لقضاء الليلة هناك، بعد استيقاظ ذلك الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، حاول إيقاظها من النوم بيد أنها كانت قد فارقت الحياة.

، مما جعله يبادر إلى الاتصال بالشرطة على الفور.

وكشفت التقارير الأولية أن "الحسناء الخطيرة" قد فارقت الحياة جراء الاختناق، كما عثر بجسدها على كميات كبيرة من الكحول ومواد أخرى.

 ولا تزال التحقيقات مستمرة للتأكد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء موتها.

يذكر أن كلوديا أوتشوا فيليكس كانت عارضة أزياء معروفة في بلادها قبل أن تصبح  مهربة مخدرات وزعيمة لعصابة لوس أنتراكس الخطيرة.

كما أنها كانت متزوجة من تاجر المخدرات كارتل سينالوا ولديهما ثلاثة أطفال، واشتهرت بنشر صورها على موقع انستغرام حيث كانت تستعرض نمط حياتها الباذخة .


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