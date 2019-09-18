عن هجوم أرامكو.. هذا ما قاله «بن سلمان» في اتصاله مع " جونسون"

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الحياة السياسية

محمد بن سلمان
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وكالات- سارة أشرف

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قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إن الاعتداء التخريبى على منشأتى أرامكو فى المملكة العربية السعودية يعد تصعيدًا خطيرًا ليس تجاه المملكة وإنما تجاه العالم بأسره.

جاء ذلك خلال مكالمة تلقاها الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعبّر رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال عن إدانته للهجوم التخريبي الذي استهدف معملين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، وتضامن بريطانيا الكامل مع المملكة، مشيدا بحكمة القيادة السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات.

وطالب جونسون بموقف دولي حازم تجاه مثل هذه الأعمال الإجرامية والتي لا يجب أن تمر بلا عقاب.

وفي سياق متصل، تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعبر الرئيس الفرنسي عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في المملكة، مؤكدًا مساندة فرنسا ودعمها لأمن واستقرار المملكة في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.

وشدد ماكرون على ضرورة أن لا يظهر العالم ضعفًا تجاه هذه الاعتداءات، معبرًا عن تقديره لقيادة المملكة على حرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أبدى الرئيس الفرنسي استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

وأكد ولي العهد السعودي من جهته أن هذه الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها والإضرار بالاقتصاد العالمي ككل.


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