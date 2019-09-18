عاجل.. السعودية تنضم لهذا التحالف

أعلنت المملكة السعودية انضمامها لـ التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية في نبأ عاجل لها.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية في نبأ عاجل لها.