وثائق تنشر لأول مرة عن حقيقة وفاة الأميرة ديانا

أفادت مصادر مقربة من الملياردير محمد الفايد، والد دودي الفايد، الذي لقى مصرعه برفقة الأميرة ديانا في صيف 1997 في باريس، في حادث غامض، بأن الملياردير "الفايد"، ينتظر خروج الوثائق الأمريكية الجديدة التي نشرت أخبارها في وسائل إعلام بريطانية، من أجل فتح التحقيق مجددًا في الحادث الذي سُجل على أنه حادث تصادم، وليس به شبهات جنائية.

وكان قد نشرت تقارير في صحف بريطانية مثل "ذا ميرور"، "الجارديان"، "ديلي ميل"، تتعلق بامتلاك جهات أمنية أمريكية، تفاصيل في ملف يحتوي على 1500 وثيقة، تحمل أسرارًا عن وفاة "ديانا" و"دودي"، وحقيقة حمل الأميرة من "دودي" وقت الحادث، إذ حصلت تلك الجهات على عينة دم لـ"ديانا" بعد وفاتها.

كما أن هذه الوثائق ستثير الشكوك التي يتبناها "الفايد الأب" لناحية أن هناك أجهزة رسمية بريطانية هي التي دبرت الحادث، نظرًا لاعتبارات تتعلق بمستقبل وسمعة العائلة المالكة.