» أزمة جديدة تهدد لقاء «السوبر»

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موقف طريف

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تواجه لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، أزمة كبيرة فى استقدام طاقم تحكيم من أوروبا، لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها الجمعة المقبل على إستاد برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.

يأتى ذلك تزامنًا لإقامة اللقاء مع مواعيد الدوريات بأوروبا، والمحدد لها يومى السبت والأحد، وهو ما يمثل عقبة أمام اللجنة للاستعانة بحكام من الفئة الأولى.

من جانبه كشف جمال الغندور، رئيس اللجنة عن أنه يواجه صعوبة فى مهمة استقدام حكم أجنبى لمباراة السوبر المصرى، قائلاً: "ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يومى السبت والأحد يصعّب مهمة استقدام حكم أجنبى أوروبى للسوبر، والباب مفتوح أمام حكام أمريكا اللاتينية لإدارة المباراة، لكنها لن تشهد وجود الحكم الإضافى".


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