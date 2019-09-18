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شكرى عن مفاوضات سد النهضة: هذا الأمر يدعو للاستغراب

شكرى عن مفاوضات سد النهضة: هذا الأمر يدعو للاستغراب

الحياة السياسية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

إيمان هاني

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قال سامح شكري وزير الخارجية، إن عدم تناول الأمور الفنية بشأن سد النهضة في وجود وزراء الري، خلال الاجتماعات التي تمت على مدار اليومين الماضيين بين مصر وإثيوبيا والسودان، بعد انقطاع للمفاوضات دام سنة وثلاثة أشهر هو أمر يدعو للاستغراب.

وأضاف "شكري"، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الثلاثاء، بأن القاهرة كانت تأمل أن تتناول المفاوضات كل الأمور بشفافية وألا يكون هناك محاولة لفرض إرادة أي طرف على الطرف الآخر، أو حجب أي طرح الهدف منه النقاش والحوار.

وأعرب عن أمله في ألا تكون جولات انعقاد اللجنة العلمية المستقلة بدون وقت زمني محدد وبدون هدف، لأن الهدف ليس هو التفاوض في حد ذاته بدون الوصول إلى نتائج، وإنما الأمر يجب تناوله في إطار علمي بعيدا عن أي سياسة أو فرض إرادة على أرض الواقع، ويحقق مصالح الدول الثلاثة وما يشكله نهر النيل من مصدر وحيد للمياه.

وتابع وزير الخارجية المصري في حديثه: إن القاهرة منفتحة على الحوار بما يؤدي إلى تحقيق أهداف إثيوبيا في التنمية في توليد الكهرباء وتحمل قدر من الأضرار التي نستطيع أن نستوعبها، وهذا هو الذي كانت تتحدث عنه مصر منذ البداية.

 وشدد على أن مصر تتقبل وساطة أي جهة فنية تستطيع وضع إطار للتوافق وفقا للعلم والقواعد الفنية التي تحقق مصالح الدول، وإذا كانت هناك إرادة سياسية للاتفاق فإنه سيتم التوصل لاتفاق، أما إذا كان الهدف هو إضاعة الوقت حتى نصل إلى نقطة لا نصل فيها إلى حل، فهذا أمر أخر.

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