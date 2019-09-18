» بـ"تاتو وظهر مكشوف".. فنانة شهيرة تصدم متابعيها

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هند صبري
هند صبري

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

هند صبري

تاتو

أثارت الفنانة هند صبري، جدلاً واسعًا، عقب مشاركتها متابعيها وجمهورها عبر حسابها على "إنستجرام" بصورة جديدة من أحدث ظهور لها، وهي بظهر مكشوف وتاتو غريب.

وظهرت هند صبري في الصورة بشكل جريء، حيث كشفت ملابسها عن ظهرها بالكامل، مع رسم تاتوه عبارة عن وردة أعلى الكتف، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، وتفاعلوا معها بالعديد من التعليقات.

وعرض لـ هند صبري مؤخرا فيلم «الفيل الأزرق 2» الذي حقق نجاحا كبيرا وإيرادات ضخمة تقترب من الـ 1 مليون جنيه مصري ليصل لرقم قياسي لم يحقق أي فيلم مصري من قبل، الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، إياد نصار.


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