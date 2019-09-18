زيارات ليلية لنجمة شهيرة.. فضيحة تلاحق أمير بريطانيا

كشفت الفنانة الأمريكية، كورتني لوف، عن تعرضها للتحرش من قبل الأمير أندرو الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية.

وكشفت النجمة صاحبة الـ55 عامًا، تفاصيل تعرضها للتحرش من قبل الأمير أندرو، الذي ذهب إلى منزلها عند الواحدة بعد منتصف الليل.

وقالت في حديث لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "كنت مستلقية في السرير عندما دق جرس منزلي عند الواحدة من بعد منتصف الليل. كان الابن الثاني للملكة برفقة حارس، أتى من دون أي موعد مسبق ".

واستكملت :"قال لي إنه يريد أن يمضي ليلة ممتعة في هوليوود وإنه بإمكاني أن أساعده على ذلك. أراد علاقة وكان يتغزل بشكل واضح ".

وأضافت أنها قدمت له كوب من الشاي، قائلة ” قدمت له كوبًا من الشاي وكنت أعتقد أنه من الجيد أن أستخدم لذلك كوب فينتدج من البورسلين مزينًا برسم لوجه الملكة، وجدنا هذا طريفًا. وجلسنا على الأريكة قرب الموقد وفي هذه اللحظة أصبح متطلبًا “، ولكنه لم تمكنه من بلوغ هدفه وغادر المنزل.