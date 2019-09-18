  • الأربعاء 18 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:23 م
بحث متقدم
اكتشاف حالة انفلونزا طيور بمزرعة للبط في بريطانيا

الصحة العالمية :مرض قد "يبيد" 80 مليون شخص

ارشيف

قيادي بـ"النهضة" يعتزل السياسة.. ويطالب الغنوشي بهذا الأمر

بن سلمان

تصريحات جديدة لـ "بن سلمان" بشأن الاعتداء على أرامكو

وداد المطوع

كويتية شهيرة تتعرض لهجوم شرس بعد زواجها من مصري

الدكتور معتز عبد الفتاح

"إحنا أخدنا علي قفانا مرتين بعد 25 يناير "

البغدادي

البغدادي يعتب على أنصاره.. ويرسل رسالة للداعشيات

الاهلى والزمالك

أرقام صادمة لسعر تذاكر "السوبر"

الامير اندرو

زيارات ليلية لنجمة شهيرة.. فضيحة تلاحق أمير بريطانيا

ارشيف

مؤثر.. لحظة استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال بالقدس

سامح شكري وزير الخارجية

شكرى عن مفاوضات سد النهضة: هذا الأمر يدعو للاستغراب

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع:"محتاجة عملية وخايفة"

الصفحة الأخيرة

مجهولة
مجهولة

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

«خيانة زوجية».. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بمنشور صادم

#

بالصور.. فنانة شهيرة تجري عملية تحول لذكر

#

عملية تجميل تشوه وجه فنانة كويتية شهيرة

#

فنانة سورية تفاجئ جمهورها بـ" المايوه"

انستجرام

عملية

منة فضالي

تواصلت الفنانة منة فضالي، مع متابعيها وجمهورها، عبر خاصية القصص المصورة على "إنستجرام"، وذلك لترد على بعض الأسئلة التي وجهها إليها الجمهور، وكان أبرزها عن عمرها الحقيقي وعمليات التجميل.

وكشفت "فضالي" في بثها المباشر، عن إجابة لسؤال ما يتكرر ‏بصورة مستمرة عليها، وهو أنها تعاني من حبة، إلا أن منة أكدت أنها ليست حبة أو دمل أو ما شابه، ولكنه كيس دهني يحتاج إلى ‏تدخل جراحي، وهي تخشى خوض هذه العملية.‏

كما أبدت منة فضالي استياءها من بعض المعلقين، الذين أخبروها بظهور علامات السن المتقدمة عليها، ونفت فضالي ذلك الأمر ‏نفيًا قاطعًا، وردت عليهم قائلة: "أنا عندي 35 سنة، والحمد لله أنا زي ما أنا بس توصلوا لسني وروني هتبقوا عاملين ‏إزاي"، وأوردت فضالي في تصريحاتها أنها لم تقم بعمل أي عمليات تجميل أو شد للبشرة، وأنها من الممكن أن تخوض مثل هذه ‏الجراحات بعد سن الأربعين.‏

يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم "ماكو" مع نيكولا معوض، ناهد السباعى، خالد ‏أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج ‏محمد ‏هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه ‎.‎

ويعتبر " ‎ماكو" هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة "سالم إكسبريس" الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، ‏في مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات، إنتاج بيراميدز محمد الشريف ‎.‎ ‏ ‏ ‎ ‎


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» معسكر مغلق لـ "زعيم الثغر" استعدادًا للزمالك
» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع:"محتاجة عملية وخايفة"
» أمريكا تدعو مواطنيها لتوخي الحذر أثناء السفر للسعودية
» بـ"تاتو وظهر مكشوف".. فنانة شهيرة تصدم متابعيها
» أزمة جديدة تهدد لقاء «السوبر»
» انتقال لاعب الأهلى لصفوف الجونة
» محمد بركات يروي قصة "طرد" حسام البدري له
» معلق مباراة الأهلي وصنداونز: فضيحة كبرى كادت تحدث في الدقيقة 80
» تعليق ناري من إليسا على أزمتها مع "نوال" و "نجوى": ما بدي دراما
» فنان شهير: قررت تحويل سيارتي إلى "تاكسي" لأنفق على أسرتي
» أول صور من حفل زفاف نجم الأهلي .. والخطيب يحضر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية