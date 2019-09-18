» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع:"محتاجة عملية وخايفة"

تواصلت الفنانة منة فضالي، مع متابعيها وجمهورها، عبر خاصية القصص المصورة على "إنستجرام"، وذلك لترد على بعض الأسئلة التي وجهها إليها الجمهور، وكان أبرزها عن عمرها الحقيقي وعمليات التجميل.

وكشفت "فضالي" في بثها المباشر، عن إجابة لسؤال ما يتكرر ‏بصورة مستمرة عليها، وهو أنها تعاني من حبة، إلا أن منة أكدت أنها ليست حبة أو دمل أو ما شابه، ولكنه كيس دهني يحتاج إلى ‏تدخل جراحي، وهي تخشى خوض هذه العملية.‏

كما أبدت منة فضالي استياءها من بعض المعلقين، الذين أخبروها بظهور علامات السن المتقدمة عليها، ونفت فضالي ذلك الأمر ‏نفيًا قاطعًا، وردت عليهم قائلة: "أنا عندي 35 سنة، والحمد لله أنا زي ما أنا بس توصلوا لسني وروني هتبقوا عاملين ‏إزاي"، وأوردت فضالي في تصريحاتها أنها لم تقم بعمل أي عمليات تجميل أو شد للبشرة، وأنها من الممكن أن تخوض مثل هذه ‏الجراحات بعد سن الأربعين.‏

يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم "ماكو" مع نيكولا معوض، ناهد السباعى، خالد ‏أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج ‏محمد ‏هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه ‎.‎

ويعتبر " ‎ماكو" هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة "سالم إكسبريس" الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، ‏في مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات، إنتاج بيراميدز محمد الشريف ‎.‎ ‏ ‏ ‎ ‎