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ممثلة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها على "إنستجرام"

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سناء عكرود
سناء عكرود

متابعات-علا خطاب

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انفصال

سناء عكرود

بعد إعلان الممثلة اللبنانية، نادين نسيب، انفصالها عن زواجها، بشكل راق، فاجأت ممثلة المغربية  سناء  عكرود متابعيها بإعلان انفصالها عن زوجها، الذي حصل منذ شهر. 

ونشرت "سناء" صورة لها أرفقتها بالتعليق: "منذ أشهر، اخترنا، مروازي محمد وأنا، إنهاء زواجنا الذي دام عشر سنوات، اتحاد لا يؤطره فقط رابط زواج، بل صداقة متينة وشراكة إنسانية وعملية حقيقية أساسها الاحترام والمودة والحب والمشاركة".

وأضافت: "سنبقى شركاء إلى الأبد، هو عائلتي وسندي وأنا له بالمثل. ولم أكن لأجد أفضل منه أباً لأولادنا زينة والمهدي، بل هو ابني الثالث".

وتابعت: "جاء إنهاء رابط الزواج بيننا بعد تفكير هادئ وعميق. سنواصل المشوار العائلي معاً، سنكون الرفيق والسند لبعضنا البعض ولأبنائنا الحصن الحصين. فالعائلة تبقى للأبد".

وأعرب الكثير من المتابعين عن استغرابهم هذا الإعلان وإخفاءه لمدة أشهر، ويشار إلى أن الممثلة أشعلت التطبيق في وقت سابق بسبب انتقادها مواقع التواصل الاجتماعي.


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منذ أشهر ، اخترنا، مروازي محمد و انا، انهاء زواجنا الذي دام عشر سنوات، اتحاد لا يؤطره فقط رابط زواج، بل صداقة متينة و شراكة إنسانية و عملية حقيقية أساسها الاحترام و المودة و الحب و المشاركة، سنبقى شركاء إلى الأبد، هو عائلتي و سندي و انا له بالمثل. ولم أكن لاجد افضل منه ابا لأولادنا زينة و المهدي، بل هو ابني الثالث. جاء إنهاء رابط الزواج بيننا بعد تفكير هادئ و عميق، سنواصل المشوار العائلي معا، سنكون الرفيق و السند لبعضنا البعض و لأبنائنا الحصن الحصين. فالعائلة تبقى للأبد.

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