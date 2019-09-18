أمينة رزق.. طلقت بعد 11 يومًا وتنكرت في زى "خادمة"

18 سبتمبر 2019 - 01:14 م

لقبت بـ"عذراء الفن"، وصاحبة أطول مسيرة فنية حيث دخلت المجال الفنى وهى فى سن الثانية عشرة من عمرها، هي الفنانة القديرة أمينة رزق، والتي ولدت فى 15 أبريل من عام 1910، ورحلت عن عالمنا عام 2003، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز الـ93 عامًا، بحسب مشروع "عاش هنا"، التابع لوزارة الثقافة.

ويرجع لقب أمينة رزق بـ "عذراء الفن"، لأنها تعتبر واحدة من أشهر أمهات السينما العربية، رغم رفضها الزواج من أجل فنها الذي عاشت من أجله، ووهبت نفسها لإسعاد جمهورها.

وظهرت لأول مرة على خشبة المسرح عام 1922 لتغنى في إحدى مسرحيات فرقة علي الكسار، وبعدها انتقلت للعمل مع فرقة رمسيس المسرحية التي أسسها عميد المسرح العربي يوسف وهبي، وارتبطت أمينة رزق بيوسف وهبى ارتباطًا فنيا وعاطفيا كبيرًا.

وعن سر رفض أمينة رزق للزواج ما قالته بنفسها في أحد اللقاءات الإذاعية: "بصراحة شديدة" معظم الروايات التي قمت بتمثيلها وتتناول قصص الحب والزواج كانت تقوم علي مآس، فإما يكون الرحل صاحب سطوة كبيرة علي من يحب، أو تقدم الفتاة نفسها لمن تحب ويغدر بها، ومن ذلك خشيت علي نفسي من الانتحار إذا ما وافقت علي الزواج، علي مثل تلك الروايات، كما كنت أفكر أنه من الممكن أن يقرر زوجي حرماني من الفن".

عقدت أمينة رزق خطبتها لمرة واحدة بعد إصرار أسرتها على الأمر، فاضطرت إلى أن توافق وكان يعمل ضابطًا وقد استغلت سفره لفترة وأرسلت له شبكته لكي تعود إلى عملها بالفن، وبعدها بـ 14 عامًا عاد هذا الشخص مجددًا مصرًا على زواجه منها بعد أن تزوج فتاة أجنبية ثم طلقها، وبالفعل اتفقت معه أمينة رزق على أن يكون الأمر مجرد خطوبة وبعد عقد القران فوجئت به يطالبها بحقوقه الشرعية، لكنها رفضت لعدم وجود عاطفة إلا أنها رفضت إلى أن حدث شجار بينهم لمدة 11 يوما بعد كتب الكتاب، فتم الطلاق وفقا لرواية أمينة رزق فى حوار تليفزيوني نادر.

أما عن علاقة أمينة رزق بيوسف وهبي فتقول فى حوار سابق إنها كانت تساعد يوسف وهبي فى كل زيجاته ومنها تزوجه من سعيدة منصور التى كانت متزوجة فى ذلك التوقيت ، كانت أمينة رزق تتنكر فى شخصية خادمة لتوصيل الرسائل الغرامية بينهم ، إلا أنه كان يتردد بأن أمينة رزق تعيش قصة الحب من طرف واحد، ولا تستطيع رفض ما يقوله لها يوسف وهبي.

جدير بالذكر أن مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويستعان خلالها بالمُهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.