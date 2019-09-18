السعودية.. إطلاق نار عشوائي على متنزهين

18 سبتمبر 2019 - 01:23 م

أقدم شاب مساء أمس، على إطلاق الرصاص من رشاش ومسدس على متنزهين ومركباتهم في محافظة رجال ألمع بالسعودية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت بعد تلقيها بلاغًا عن واقعة قيام شاب بإطلاق النار من سلاح ومسدس على المتنزهين في رجال ألمع، من القبض على الجاني في وقت وجيز.

وقامت الشرطة بإيداعه السجن تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة عمليات التحري والبحث للكشف عن ملابسات الحادث.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن أحد المواطنين، والذي أكد قائلا : نجا ابني بعد ذلك التصرف غير المسؤول، منوها أنه عند الساعة العاشرة من مساء أمس تفاجأ ابنه ومن معه أثناء جلوسهم على أحد الأرصفة في مدخل بلدية رجال ألمع، بشخص يطلق عليهم الرصاص من سلاح من نوع رشاش، وبعد انتهاء ذخيرته قام باستخدام مسدس كان معه، ليلوذ بالفرار بعد انتهاء ذخيرته.

وأضافت مصادر أنه تم استخدام قرابة 12 طلقة رشاش، و5 طلقات مسدس، إلا أن العناية الإلهية حمت المستهدفين بها بعد أن أعطبت مركباتهم.