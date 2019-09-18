  • الأربعاء 18 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:15 م
بحث متقدم
وزارة الداخلية

الداخلية: مصرع 9 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار بـ 15 مايو

الإعلامية عزة مصطفى

إعلامية: الرئيس عالج الإخوان في حملة 100 مليون صحة

النار

السعودية.. إطلاق نار عشوائي على متنزهين

أمينة رزق

أمينة رزق.. طلقت بعد 11 يومًا وتنكرت في زى "خادمة"

ميتشو

مفاجآت بقائمة الزمالك المسافرة للإسكندرية

الإعلامي محمد الباز

"الباز" يكشف مفاجأة في تصفيته إرهابي جلبانة

اكتشاف حالة انفلونزا طيور بمزرعة للبط في بريطانيا

الصحة العالمية :مرض قد "يبيد" 80 مليون شخص

ارشيف

قيادي بـ"النهضة" يعتزل السياسة.. ويطالب الغنوشي بهذا الأمر

بن سلمان

تصريحات جديدة لـ "بن سلمان" بشأن الاعتداء على أرامكو

وداد المطوع

كويتية شهيرة تتعرض لهجوم شرس بعد زواجها من مصري

السعودية.. إطلاق نار عشوائي على متنزهين

عرب وعالم

النار
النار

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

أزمة رهائن في أمريكا.. إصابة ضباط وإطلاق نار عشوائي

#

59 قتيلا ومصابا بإطلاق النار في تكساس الأمريكية

#

أول تعليق من "ترامب" على إطلاق النار بـ"تكساس"

#

تركيا تعلق على أزمة شاحناتها العالقة على حدود السعودية

الإرهاب

الداخلية

المحور

الباز

أقدم شاب مساء أمس، على إطلاق الرصاص من رشاش ومسدس على متنزهين ومركباتهم في محافظة رجال ألمع بالسعودية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت  بعد تلقيها بلاغًا عن واقعة قيام شاب بإطلاق النار من سلاح ومسدس على المتنزهين في رجال ألمع، من القبض على الجاني في وقت وجيز.

وقامت الشرطة بإيداعه السجن تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة عمليات التحري والبحث للكشف عن ملابسات الحادث.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن أحد المواطنين، والذي أكد قائلا : نجا ابني بعد ذلك التصرف غير المسؤول، منوها أنه عند الساعة العاشرة من مساء أمس تفاجأ ابنه ومن معه أثناء جلوسهم على أحد الأرصفة في مدخل بلدية رجال ألمع، بشخص يطلق عليهم الرصاص من سلاح من نوع رشاش، وبعد انتهاء ذخيرته قام باستخدام مسدس كان معه، ليلوذ بالفرار بعد انتهاء ذخيرته.

وأضافت مصادر أنه تم استخدام قرابة 12 طلقة رشاش، و5 طلقات مسدس، إلا أن العناية الإلهية حمت المستهدفين بها بعد أن أعطبت مركباتهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. زوجة تهشم رأس زوجها وتسرق ممتلكاته
» رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو جديد
» إحالة "الننى" لمجلس تأديب بتركيا
» صادم..استئصال "قرن الشيطان" من رأس مزارع
» ممثلة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها على "إنستجرام"
» معسكر مغلق لـ "زعيم الثغر" استعدادًا للزمالك
» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع:"محتاجة عملية وخايفة"
» أمريكا تدعو مواطنيها لتوخي الحذر أثناء السفر للسعودية
» بـ"تاتو وظهر مكشوف".. فنانة شهيرة تصدم متابعيها
» أزمة جديدة تهدد لقاء «السوبر»
» انتقال لاعب الأهلى لصفوف الجونة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية