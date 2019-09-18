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وزارة الداخلية

الداخلية: مصرع 9 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار بـ 15 مايو

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قضايا وحوادث

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

متابعات- الدويني فولي

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هندى

قرن

لقي تسعة عناصر إرهابية مصرعهم عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة وكرين  بمدينتي العبور و15مايو، حسب بيان لوزارة الداخلية منذ قليل. 

ومن بين الإرهابيين القيادي بحركة لواء الثورة، محمود غريب قاسم محمود قاسم والذي يحمل اسمًا حركيًا "خلف الدهشوري"، والمتورط فى حادثي اغتيال العميد بالقوات المسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.


وعثرت الأجهزة بحوزة المتهمين على 6 قطع سلاح آلى وفردي خرطوش، كمية من مادتي RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، وهياكل عبوات.

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