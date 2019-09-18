» «الجبلاية» تعلن أماكن توزيع تذاكر السوبر

18 سبتمبر 2019 - 02:11 م

حدد مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، منافذ بيع تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها الثامنة مساء الجمعة المقبلة بملعب برج العرب.

وتباع التذاكر، وفق بيان "الجبلاية" فى منافذ البيع (مركز شباب الجزيرة، إستاد القاهرة، ومقر النادي الأهلي بالجزيرة، مقر نادي الزمالك، استاد الإسكندرية).

وأعلنت اللجنة سابقًا أسعار تذاكر المباراة وستكون أسعار التذاكر 100 جنيه للدرجة الثالثة و350 جنيهًا للدرجة الأولى.