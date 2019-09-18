تفاصيل جديدة عن التحالف السعودي الأمريكي لأمن الملاحة

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أمن الملاحة

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عبد القادر وحيد- متابعات

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التحالف

السعودية أمريكا

أمن الملاحة

دخلت المملكة العربية السعودية في  تحالف أمن الملاحة البحرية، عقب الهجوم الذي استهدف أرامكو السبت الماضي.

وجاء ذلك في إطار خطتها لتشديد القبضة الأمنية، حيث تقود الولايات المتحدة التحالف الأمني لحماية الملاحة البحرية.

كما يمثل التعاون السعودي الأمريكي قفزة على طريق توفير التأمين الكامل لحركة الملاحة البحرية، حيث يوفر حركة إبحار آمنة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

وكانت فكرة التحالف قدر، في الخليج العربي، في 9 يوليو 2019.

وتشمل خطة التحالف تسيير دوريات أمنية تابعة للدول المتحالفة؛ ترافق السفن لتوفير حركة إبحار آمنة؛ بينما شاركت بريطانيا في التحالف، أغسطس الماضي.

كما كشفت أستراليا أيضًا، عن انضمامها في وقت مقارب للإعلان البريطاني.

 فيما تعمل الولايات المتحدة الأمريكية، حاليا، على توسيع نطاق الدول المنضمة إلى التحالف؛ لمزيد من تأمين حركة الملاحة وناقلات النفط العملاقة.


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