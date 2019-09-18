» زميل «صلاح» يغلق حسابه على «تويتر»

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حذف الاسكتلندي أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد تلقيه انتقادات مسيئة عقب هزيمة ليفربول أمام نابولي في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وكان روبرتسون قد تسبب في ركلة الجزاء التي منحت نابولي التقدم في الدقائق الأخيرة من اللقاء، قبل أن يضاعف يورينتي النتيجة للفريق الإيطالي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

جماهير ليفربول هاجمت المدافع الأسكتلندي، بعبارات مسيئة، مما دفع روبرتسون إلى حذف حسابه، رغم أن ركلة الجزاء شهدت جدلًا تحكيمًا، حيث يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق أنها غير صحيحة بالمرة.

 


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