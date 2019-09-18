شاهد.. طفلان يبهران ركاب المترو بنشيد للرسول

تداول نشطاء عبر الإنترنت، مقطع فيديو يوثق لحظة إنشاد طفلين لرسول الله داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالخط الأول بالقاهرة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي حظى على إعجاب الكثيرين طفلين داخل عربة المترو ينشدون أغاني دينية للرسول، وذلك رغم الزحام داخل العربة.

حيث جاء من كلمات الأغنية “المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله.. النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء”.

هذا وقد تفاعل معهما عدد كبير من الركاب داخل عربة المترو وأخذوا يرددون ورائهما كلمات الأغنية.

في حين عمل بعض الأشخاص على توثيق هذه اللحظات.

شاهد الفيديو..



