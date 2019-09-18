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لجان قضائية لتسوية «مواقف التجنيد» للمقيمين بالخارج

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القوات المسلحة

الفريق أول محمد زكي

المقيمين بالخارج

لجان قضائية

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، على سفر 7 لجان قضائية عسكرية تجنيدية إلى عدد من الدول لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج، لاستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، والذين تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد 30 عاما، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقا للقانون.

وبحسب بيان للقوات المسلحة، ستبدأ اللجان عملها اعتبارًا من 3 وحتى 12 أكتوبر القادم بكل من "الولايات المتحدة الأمريكية ومقرها واشنطن، فرنسا، وإسبانيا، وإنجلترا، وألمانيا، وإيطاليا (ومقرها روما)، والمملكة العربية السعودية مقرها الرياض، الإمارات - قطر مقرها (أبوظبي)، لبنان - الأردن ( ومقرها عمان) ، الكويت (ومقرها الكويت)".

وعلى جميع الشباب المقيمين بالخارج والذين لهم مواقف تجنيدية سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها ومعهم البيانات الآتية: (الاسم رباعي – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثي لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها بالإضافة للرقم القومي)، لإيضاح موقفهم التجنيدي قبل سفر اللجان.

وأكد البيان أنه تيسيرًا على هؤلاء الشباب يمكن لذويهم المقيمين بمصر التقدم إلى إدارة التجنيد والتعبئة بتلك البيانات وتحديد الدولة المتواجد بها الشاب لإيضاح مواقفهم التجنيدية، وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية ومنح هؤلاء الشباب شهادات المعاملة التي تفيد تسوية موقفهم التجنيدي فور وصول اللجان بتلك الدول طبقاً للتوقيتات المحددة.


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