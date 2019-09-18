يسرا تُهين معجبيها في مطار القاهرة وترفض التصوير

18 سبتمبر 2019 - 06:40 م

أحرجت الفنانة يسرا عددا من معجبيها في مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الثلاثاء، قبل سفرها إلى أسوان.

ورفضت يسرا التقاط صورًا تذكارية مع محبيها، بدعوى أنها لم تضع مستحضرات تجميل على وجهها، حيث حاول معجبيها الإشادة بجمالها وهيئتها، إلا أنها اعتذرت لهم وغادرت المكان، ما أثار استياء الموجودين.

يذكر أن يسرا تستعد لحضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، غداً الخميس، ومن المقرر أن تعود بعدها إلى القاهرة لاستئناف تصوير دورها في فيلم "صاحب المقام" أمام آسر ياسين.