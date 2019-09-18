» بالفيديو.. فنانة كويتية تقع فى ورطة لزواجها بمصري

18 سبتمبر 2019 - 07:03 م

اكتشفت الفنانة التشكيلية الكويتية وداد المطوع ورطة وقعت فيها عقب إعلانها الزواج من رجل أعمال مصري.

وتمثلت الورطة فى حجم الشتائم التي صدرت عن بعض المعلقين على مواقع التواصل بعد إعلان الزواج، حيث أعربت عن صدمتها من هذا الأمر.

ونشرت الفنانة الكويتية فيديو تتحدث فيه أنها كانت قد نشرت منشورا على صفحتها بموقع "أنستجرام" تعلن فيه زواجها، وأنها صدمت بكمية السب والشتم والإهانات والكلام غير اللائق بطريق فظيعة.

وأضافت أنها تعطي فرصة للناس الذين بدرت منهم هذه الإهانات والشتائم من أجل مسح تعليقاتهم، وإلا فإنها سوف ترفع عليهم قضايا.

وشكرت المطوع كل من بارك لها زواجها، وأشارت إلى أنها تعرف من يحبها ومن لا يحبها، وتعرف من يتابعها وهو "مقهور".