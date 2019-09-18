الاتحاد السكندري يحشد قوته لمواجهة الزمالك

18 سبتمبر 2019 - 07:07 م

استقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف على اختيار 30 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مبكر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، بأحد الفنادق ببرج العرب، استعدادا لمواجهة الزمالك.

وفضل طلعت يوسف الدخول في معسكر مبكر لمزيد من التركيز لدى الجهاز الفنى واللاعبين خاصة أن الفريق سيخوض مباراتين خلال 4 أيام أمام الزمالك في ضربة البداية بالدوري المصرى ومباراة العودة بالبطولة العربية، أمام العربي الكويتي على إستاد الإسكندرية يوم 27 سبتمبر الجارى.

وتضم قائمة الفريق السكندري كل من عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل وويلسون ويوسف حسن ومحمود رزق وإسلام جمال وصبرى رحيل وأحمد رفعت وأحمد نبيل مانجا وخالد قمر وخالد الغندور وأيمن غباشى وأسامة العزب والسيد سالم ونور السيد ومحمد ناجى جدو وكريم الديب وبناهينى وأحمد حجى ورزاق سيسيه ومحمود شعبان وأحمد راشد وهشام محمد ومحمد أنور وأحمد شلبى وأوكوى ومروان عطية وصبحي سليمان ومروان النجار.