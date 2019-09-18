» مصاب بمرض غير قابل للشفاء.. القتل الرحيم للاعب شهير

18 سبتمبر 2019 - 07:42 م

توفي اللاعب السابق لنادي زينيت بطرسبورغ الروسي، فرناندو ريكسن بعد صراع طويل مع مرض التصلب الجانبي الضموري منذ 2013، وفق ما أعلنه النادي الأربعاء.

وقرر اللاعب الهولندي فرناندو ريكسن التوقف عن تلقي العلاج لوضع حد لمعاناته من مرض غير قابل للشفاء، والإقدام على "الموت الرحيم أو القتل الرحيم" الطوعي السلبي.

وقال النادي الروسي في بيان عبر موقعه: "زينيت يعرب عن تعازيه العميقة لأقارب وأصدقاء لاعب كرة القدم السابق للنادي".

وعانى فيرناندو ريكسن (42 عاما)، لاعب ألكمار، غلاسكو رينجرز، وزينيت بطرسبورغ الروسي سابقا، من مرض التصلب الجانبي الضموري "شلل الأعصاب" منذ عام 2013، مباشرة بعد إعلان اعتزاله اللعب رفقة نادي فورتونا سيتارد الهولندي.

يشار إلى أن "القتل الرحيم" مصطلح يشير إلى إنهاء الحياة الميؤوس منها على نحو يخفف من الألم والمعاناة، ويسمح بذلك في بريطانيا.