استدعاء عاجل من البرلمان لوزيرة الصحة

تقدمت الدكتورة منى الشبراوي، عضو البرلمان عن محافظة الإسكندرية، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لاستدعاء وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، فور انعقاد البرلمان واستئناف الجلسات خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، لمواجهتها بما حققته في قطاع الصحة منذ توليها المسئولية.

وقالت النائبة منى الشبراوي، في مذكرتها: المرضى وذويهم فاض بهم الكيل جراء ما يرونه داخل المستشفيات الحكومية، بداية من دخول المريض إلى بوابة المستشفى، غير أن الدخول يحتاج إلى واسطة قبل دفع ثمن التذكرة، ومرورًا بعملية البحث التي يخوضها داخل أرجاء المستشفى بحثًا عن سرير له وطبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وأكملت:” إذا ضرب الإهمال قطاع الصحة، فهنا لابد أن يكون للبرلمان ونوابه وقفة حاسمة، لأنه يمس أغلى ما نملك وهو صحة المواطن المصري، فبعيدٍ عن نقص الإمكانيات والأجهزة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، لأن هناك نوعًا من اللامبالاة ينتاب الأطباء وهيئة التمريض، وهناك واقعة رأيتها بعيني، مريض ينزف داخل إحدى مستشفيات الإسكندرية، والطبيب يجلس ولا يتحرك ساكنًا”.

وتابعت: “إننا كنواب وافقنا على موازنة وزارة الصحة، واستجبنا لجميع مطالبها، ومن حقنا أيضًا الوقوف على ما حققته الوزيرة في قطاع الصحة خلال فترة توليها المنصب، فإذا كان هناك قصور لابد من محاسبة”.