  • الأربعاء 18 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:08 م
بحث متقدم
ريال مدريد وباريس سان جيرمان

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

ايهاب جلال

إيهاب جلال يقلب الطاولة ويفوز بقيادة المنتخب

سامح شكري

«رويترز»: إثيوبيا ترفض طلبًا مصريًا قبل مناقشته

أرشيفية

«ابقوا في منازلكم».. سفارة السعودية تحذر مواطنيها

الشيخ محمد بن راشد

شاهد.. محمد بن راشد يرقص لهذا السبب

ترامب

لم يسبق له مثيل.. «بن سلمان» يشكر «ترامب»

خناقة

شاهد.. خناقة دامية بالشوم والسكاكين في الرياض

جانب من المؤتمر

18 طائرة و7 صواريخ.. تفاصيل جديدة في الهجوم على السعودية

المالكي

شاهد.. السعودية تعرض بقايا الصواريخ التي استهدفت أرامكو

أرشيفية

طرح «معهد الأورام» للاستثمار غير صحيح..هذه هي الحقيقة

التموين تعلن فتح باب التظلمات للمستبعدين عبر هذا الرابط

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مذيعة الجزيرة تعلن مغادرتها للقناة.. وترفض هذا الأمر

#

سيرين عبدالنور تعلن اعتزالها الفن في هذا الموعد

#

الأمم المتحدة تطلب موظفين من 9 دول عربية

#

سر منع إذاعة المسلسلات عبر "يوتيوب"

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التظلمات أمام المحذوفين من منظومة دعم البطاقات التموينية، ضمن المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين.

وأوضح الوزير، في بيان، الأربعاء، أن فتح باب التقدم بالتظلمات يبدأ غدًا الخميس، ويستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، حيث يأتي قرار وزير التموين تلبية لأفراد الأسرة المصرية.

وأعلن النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، في وزقت سابق اليوم، عن تقدمه باقتراح لحذف ساكني الأحياء الراقية من بطاقات التموين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذه الفئات يعيشون في شقق يتعدى سعرها المليون جنيه، وهذا دليل كافِ لـ تصنيفهم ضمن غير مستحقي الدعم.

واستثنى النائب سمير البطيخي، الفئات التي تسكن في الأحياء الراقية بغرض العمل فقط، وليست إقامة دائمة، مؤكدًا ضرورة إدخال هذا المقترح ضمن المحددات، التي يتم على أساسها الاستبعاد من بطاقات التموين.

وأشار إلى أن سبب اقتراحه استبعاد قاطني المناطق الراقية من بطاقات التموين، هي الأعداد الكبيرة التي كانت تحصل على الدعم قبل تنقية بطاقات التموين، والتي تخطت 70 مليون مواطن.

وللدخول إلى موقع دعم مصر لتقديم التظلمات بالرقم القومي ورقم البطاقة التموينية يرجي الضغط هنا

وتستعد الحكومة لوضع محددات تستهدف غير المستحقين لاستبعادهم من بطاقات التموين خلال المرحلة الخامسة من خلال 12 محددًا وهي:

1- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا.

2- الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات.

3- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

4- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

5- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

6- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

7- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

8- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.

9- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

10 – الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.

11- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

12- الأسرة لديها مهنة عليا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس
» نشأت الديهي معلقًا على مهاجمي الدولة: "ولاد حرام"
» تعرف على حكم مباراة الأهلي والزمالك
» حالته خطرة.. محاولة ذبح شاب تحرش بفتاة بالقليوبية
» مصاب بمرض غير قابل للشفاء.. القتل الرحيم للاعب شهير
» المقاولون العرب يغلق الباب أمام انتقال نجمه للأهلي
» بالفيديو.. فنانة كويتية تقع فى ورطة لزواجها بمصري
» الأهلي يطرح تذاكر كأس السوبر «أون لاين»
» زميل «صلاح» يغلق حسابه على «تويتر»
» رجل حقيقى أم قائمة المنقولات؟!
» ترامب يعين روبرت أوبراين مستشارًا للأمن القومي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية