التموين تعلن فتح باب التظلمات للمستبعدين عبر هذا الرابط

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التظلمات أمام المحذوفين من منظومة دعم البطاقات التموينية، ضمن المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين.

وأوضح الوزير، في بيان، الأربعاء، أن فتح باب التقدم بالتظلمات يبدأ غدًا الخميس، ويستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، حيث يأتي قرار وزير التموين تلبية لأفراد الأسرة المصرية.

وأعلن النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، في وزقت سابق اليوم، عن تقدمه باقتراح لحذف ساكني الأحياء الراقية من بطاقات التموين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذه الفئات يعيشون في شقق يتعدى سعرها المليون جنيه، وهذا دليل كافِ لـ تصنيفهم ضمن غير مستحقي الدعم.

واستثنى النائب سمير البطيخي، الفئات التي تسكن في الأحياء الراقية بغرض العمل فقط، وليست إقامة دائمة، مؤكدًا ضرورة إدخال هذا المقترح ضمن المحددات، التي يتم على أساسها الاستبعاد من بطاقات التموين.

وأشار إلى أن سبب اقتراحه استبعاد قاطني المناطق الراقية من بطاقات التموين، هي الأعداد الكبيرة التي كانت تحصل على الدعم قبل تنقية بطاقات التموين، والتي تخطت 70 مليون مواطن.



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وتستعد الحكومة لوضع محددات تستهدف غير المستحقين لاستبعادهم من بطاقات التموين خلال المرحلة الخامسة من خلال 12 محددًا وهي:

1- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا.

2- الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات.

3- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

4- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

5- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

6- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

7- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

8- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.

9- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

10 – الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.

11- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

12- الأسرة لديها مهنة عليا.