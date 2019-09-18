» نشأت الديهي معلقًا على مهاجمي الدولة: "ولاد حرام"

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك موضة جديدة تتمثل في بث فيديوهات ضد الدولة المصرية بحديث تافه من أشخاص تافهين، على حد قوله.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، ساخرًا من دعوات الإخوان وأتباعهم للفوضي والعنف، قائلًا: "الكلب لم ينبح محدش بيرد عليه، لو ضربته بالطوب هيوقفك ويعطلك، لما حد ييجي يشكك، يشكك تشكيك معقول".

وتساءل: من الذي يخطط لتحويل قوافل الأمل لقوافل إحباط، وتعكير مزاج المصريين من خلال بث الشائعات؟، مشيرًا إلى أن محمد البرادعي وأيمن نور، وإعلامي الإخوان في الخارج، ليس لهم أي تأثير في الناس حاليًا، ولو بثوا خطابات ضد الدولة المصرية لن يكون لها أي تأثير، فأبناء الشعب المصري الطيبين الجدعان لن ينخدعوا بذلك، المصري ابن الأصول لا يهاجم بلده، مضيفًا: "كل اللي بيهاجموا مصر حاليًا ولاد حرام".

وتابع "الديهي": "يارب اللي عاجبوا محمد علي، من إعلامي الإخوان اللي بيدافعوا عنه ويصقفوا له يشوف عياله زيه، في شكله وأسلوبه وبره بوالديه وأكله حقوق عائلته، عيب عليكم تمشوا ورا واحد تافه بتاع غانيات وغير بار بوالديه"، مضيفًا مخاطبًا سيدة شنت هجوم ضده،: "يارب عيالك يبقوا زي محمد علي ومتتفرجيش عليا".

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