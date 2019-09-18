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وضع سم في طعامهم.. الجنايات تقضي بإعدام شاب قتل أسرته

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أحمد سالم

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إعدام

محكمة جنايات

الإسكندرية

قاتل اسرته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمود باشا، الأربعاء، بالإعدام شنقًا لطالب بعد موافقة مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل أسرته بالكامل بعد وضع مبيد حشري في طعامهم.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين هاني حامد سالم، وأكرم عبد الفتاح أبو مسلم.

وترجع أحداث القضية رقم 20332 لسنة 2010 جنايات سيدي جابر، عندما تلقى قسم شرطة سيدي جابر، بلاغا يفيد بوفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم طعامًا يحتوي على مبيد حشري.

وكشفت تحريات ضباط البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «أ. خ. م»، طالب، بسبب خلافات أسرية وتغير تصرفاته قبل ارتكاب الجريمة.

وتبين قيام المتهم بوضع مبيد حشري سام لهم في الطعام، ما أدى إلى مصرع كل من والده «خ.م.م»، ووالدته «س.م.ع»، وشقيقته «أ.خ.م».

وأكد تقرير الطب الشرعي أن بقايا الأطعمة المضبوطة تحتوي على سم مركب لمادة «كلورين فسفوري» المستخدمة في المبيدات الحشرية، والتي تسببت في وفاتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لتصدر حكمها المتقدم بإعدام المتهم.


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