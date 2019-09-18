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أول تعليق من «بومبيو» بعد وصوله السعودية

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متابعات - الطيب حسين

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بن سلمان

بومبيو

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قبل قليل، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وجدد «بومبيو» تأكيده أن الضربة على معملي النفط لشركة «أرامكو» السعودية هي «هجوم إيراني»، واصفا الأمر بـ «عمل حربي»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المقرر أن تشمل جولة وزير الخارجية الأمريكي السعودية والإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي «بومبيو» بولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة الهجوم على أرامكو، والذي وقع السبت الماضي، و«تنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة الاعتداءات الإيرانية في المنطقة»، وفق بيان أصدرته البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الإمارات.


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