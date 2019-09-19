الدولار يستقر عند هذا الرقم

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استقر سعر الدولار الأمريكي، خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.28 جنيه، ونحو 16.38 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجارى الدولى ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى فى كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك عودة، وبنك البركة، وبنك سئيب، والبنك الأهلى الكويتى ليسجل نحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء.

وسجلت العملة الخضراء فى كل من بنك المشرق، وبنك كريدي أجريكول، وبنك بلوم، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلى اليونانى، والبنك المصرى الخليجى، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وبنك إتش إس بي سي نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء.

كما سجل فى كل من البنك العقارى المصرى، وبنك الكويت الوطنى، والبنك العربى الإفريقى نحو 16.38 جنيه للبيع، و16.28 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في كل من المصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء.


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