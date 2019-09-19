الإمارات تتخذ هذا القرار عقب انضمام السعودية لتحالف لأمن الملاحة

عبد القادر وحيد
لحقت دولة الإمارات العربية المتحدة بالانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
وصرح سالم الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن.
كما يهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.
في ذات الوقت تغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب والخليج العربي وبحر عمان.
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