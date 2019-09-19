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ياسر رزق: السيسى تعرض لـ 4 محاولات اغتيال

الحياة السياسية

الرئيس السيسي والكاتب الصحفي ياسر رزق
الرئيس السيسي والكاتب الصحفي ياسر رزق

متابعات- الدويني فولي

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كشف الكاتب الصحفي المصري ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، عن معلومات تعلن لأول مرة، حول محاولة لاغتيال رئيس جمهرية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، وقيادات في الجيش المصري.

وقال ياسر رزق عبر حوار تليفزيوني "ورد معلومات أن هناك شيئًا يعد لاغتيال قيادات القوات المسلحة الذين يستمعون لخطاب الرئيس السابق محمد مرسي في قاعة المؤتمرات".

وأضاف "لولا أن أحد كبار معاوني الفريق عبد الفتاح السيسي أرسل لواءً من القوات الخاصة لأجل حماية قيادات القوات المسلحة في ذلك الوقت".

وأوضح رزق أن السيسي تعرض لأكثر من محاولة اغتيال في 30 يونيو وفي 3 و24 و26 يوليو.


وحذر ياسر رزق مما وصفه بـ"حرب الشائعات" التي تستهدف الجيش المصري، الذي وصفه بأنه "عمود الخيمة للدولة، ووقف مع الشعب في 30 يونيو، ويساعد الشعب في إعادة بناء الدولة الحديثة".

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