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مذيعة شهيرة تحاول التواصل مع ميت لمعرفة وفاته

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عبد القادر وحيد- متابعات

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تعرضت مذيعة وصحفية أمريكية مخضرمة لموقف محرج خارج التوقعات أمام المشاهدين، حيث قالت أثناء تقرير لها عن مطاردة قاتلة في كاليفورنيا، أنها حاولت التواصل مع رجل ميت للتعليق على خبر وفاته لكنه لم يكن متاحًا.

يذكر أن الصحفية سارا والش كانت مراسلة من تحت برجي التجارة العالميين في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، إلا أن هذا التقرير وضعها في موقف محرج للغاية أمام المشاهدين.

وبحسب صحيفة  مترو البريطانية  قالت الصحفية: يمكنني القول أنني كدت أموت من الضحك.

وانقسم المشاهدون إلى ساخرين ومتعاطفين معها، فمنهم من قال: ربما يفضل البريد الإلكتروني للتعليق على وفاته، وقال آخر: كم كان وقح بعدم التعليق، بعض الناس ليس لديهم أخلاق.

وعلق أيضًا أحد المشاهدين:  كان يمكن أن يكون سبق صحفي من أعلى مستوى، فيما تعاطف معها جانب آخر قائلين ربما كانت تقصد التواصل مع عائلة الرجل.


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