نقيب الصحفيين: "محمد على صايع"

19 سبتمبر 2019 - 10:47 ص

تحدى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، الهارب "محمد على" على الهواء أن يظهر أوراق أو مستندات تثبت صدق حديثه حول القوات المسلحة، قائلا: "مش هو مقاول لازم يكون عنده رسومات إنشائية موجودة على CD، وعقود ومستخلصات وتعاملات البنوك الخاصة بالمشروعات اللي بيعملها.. طيب هي فين!".



وسخر "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، من حديث محمد على قائلا : "افتكر يبيع الفيلل والعربية الفيراري ويطلق مراته عشان تسافر ونسى الورق!"، متسائلا: "لماذا لم يتم إرسال الأوراق له في الخارج إذا كان بالفعل قد نسى الأوراق عن طريق زوجته أو بناته؟".



أشار إلى أن المهنية الإعلامية كانت تستطيع أن ترد على "محمد على" بدلا من الرئيس السيسي، معقبا :" دا صايع" .



وأردف نقيب الصحفيين قائلا: "الجهلاء والمغرضون يتحدثون في الشئون الاقتصادية للدولة بدون معلومات"، مؤكدًا أن القوات المسلحة لا تسيطر على الاقتصاد.

