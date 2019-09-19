  • الخميس 19 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:03 م
بحث متقدم
منتخب مصر

«الفراعنة» تحافظ على مكانها بتصنيف "فيفا"

الشرطة السعودية

تهز السعودية.. يطلق عليه النار ثم يحرقه بالبنزين

الديهي

الديهي مهاجمًا منظمة العفو الدولية: طز فيكم

صورة

بطريقة وحشية.. يعذبان أطفالهما بالتبنى

بومبيو

بومبيو يغادر السعودية متجهًا إلى الإمارات

الأم

نهاية تدمى القلوب.. تخلّت عن علاج السرطان لأجل جنينها

الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين

أرملة الشهيد "رجائي" تحتفل بذكرى استشهاده بهذه الطريقة

السائحتين

صادم.. "ذابح السائحتين": لن أعتذر

نتنياهو

نتنياهو "يستسلم" ويدعو غريمه لتشكيل "حكومة وحدة"

الخطيب الاهلي

مرتضى منصور: “الخطيب كي جي وان ونفسه يكون زيي”

رئيس الوزراء يتفقد محور 30 يونيو استعدادًا لافتتاحه

الحياة السياسية

مدبولى
مدبولى

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

الكشف لأول مرة عن محاولة اغتيال الرئيس السيسي

#

"السيسي" يمنح رئيس النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية

#

أحمد موسى: "أنا الراجل الوحيد الذي فعل هذا الشيء"

#

أسامة كمال: 30 يونيو تذكرني بحرب أكتوبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع محور 30 يونيو "الطريق التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس"، استعدادًا للافتتاح، حيث يتم حاليا تشغيله تجريبيا، بعد أن انتهى الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان من تنفيذه.

وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ هذا المحور المهم، مشيرًا إلى أن مصر حدث بها نقلة نوعية فى شبكة الطرق والمحاور المرورية السنوات الأخيرة، حيث وضعها الرئيس السيسى على أجندة أولوياته، لأنها تعد عصب التنمية، وبدون شبكة طرق جيدة لن يكون هناك استثمار أو تنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من إنشاء شبكة الطرق القومية، هو خلق محاور تنموية جديدة، وتحقيق إستراتيجية التنمية الشاملة، وكذا الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، وتهيئة المجال لجذب الاستثمارات والسكان للمناطق التنموية الجديدة الواعدة، إضافة إلى خلخلة الكثافة السكانية فى المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة، والخروج من الوادى الضيق لتنمية باقى مناطق الجمهورية.

 وحول أهمية مشروع محور 30 يونيو، أوضح وزير الإسكان، أنه محور النقل الأساسى الذى يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإسراع معدلات التنمية على جانبى محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ مصر (شرق وغرب بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – العريش – خليج السويس) ببعضها، ويسهم المحور فى زيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس مما يساهم فى إسراع معدلات التنمية، ورفع مقومات المناطق المحيطة على جانبى الطريق مادياً واقتصادياً، وخلق فرص تنموية جديدة تساهم فى زيادة الدخل القومى المصرى وتوفير فرص العمل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاق صافرات الإنذار في عدة مدن سعودية... ماذا يحدث؟
» أيهما أضمن للزوجة..الرجل أم توقيعاته؟
» رئيس الوزراء يتفقد محور 30 يونيو استعدادًا لافتتاحه
» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن ارتداءها الحجاب
» الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلى بالسوبر
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» محافظ المنيا: الاعلام وسيلة فاعلة في بناء الدولة
» هذا موعد حجز وحدات الاسكان بالمدن الجديدة
» وضع سم في طعامهم.. الجنايات تقضي بإعدام شاب قتل أسرته
» نشأت الديهي معلقًا على مهاجمي الدولة: "ولاد حرام"
» تعرف على حكم مباراة الأهلي والزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية