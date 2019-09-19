"الحلفاوى" يكشف مفاجأة بين الجمهوريين بـ «السوبر»

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مفاجأة.. مباراة السوبر المصري على استاد القاهرة بدون جمهور

كشف الفنان نبيل الحلفاوى عن مفاجأة ستقع بين جمهوري الأهلى والزمالك خلال المباراة المزمع إقامتها مساء غدٍ الجمعة على إستاد الجيش ببرج العرب ببطولة كأس السوبر.

وكتب الحلفاوى عبر تويتر، "غدًا فى مباراة السوبر.. ستتتباين الهتافات بين الجمهورين الأهلاوي والزمالكاوي.. ولكن في الدقيقة العشرين وفي الدقيقة الرابعة والسبعين سيتحولون إلى جمهور واحد يضيء المدرجات.

ما يجمعنا أهم وأقوى بكثير مما نختلف فيه.. رحم الله الشهداء وتحيا مصر موحدة عصية على الفتنة".

ويستضيف استاد الجيش ببرج العرب المباراة فى السابعة مساء غد بين الاهلى بطل الدوري والزمالك بطل الكأس.


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