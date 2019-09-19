  • الخميس 19 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:03 م
بحث متقدم
منتخب مصر

«الفراعنة» تحافظ على مكانها بتصنيف "فيفا"

الشرطة السعودية

تهز السعودية.. يطلق عليه النار ثم يحرقه بالبنزين

الديهي

الديهي مهاجمًا منظمة العفو الدولية: طز فيكم

صورة

بطريقة وحشية.. يعذبان أطفالهما بالتبنى

بومبيو

بومبيو يغادر السعودية متجهًا إلى الإمارات

الأم

نهاية تدمى القلوب.. تخلّت عن علاج السرطان لأجل جنينها

الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين

أرملة الشهيد "رجائي" تحتفل بذكرى استشهاده بهذه الطريقة

السائحتين

صادم.. "ذابح السائحتين": لن أعتذر

نتنياهو

نتنياهو "يستسلم" ويدعو غريمه لتشكيل "حكومة وحدة"

الخطيب الاهلي

مرتضى منصور: “الخطيب كي جي وان ونفسه يكون زيي”

إطلاق صافرات الإنذار في عدة مدن سعودية... ماذا يحدث؟

عرب وعالم

السعودية
السعودية

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إصابات فى حادث إطلاق نار بهولندا

#

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

#

مفاجأة عن "رخام الحرم".. ماذا يحدث للحجاج في الصيف

#

مظاهرات حاشدة تجتاح الجزائر للمطالبة برحيل رموز "بوتفليقة"


تجري المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، اليوم الخميس، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المحافظات. 

أعلنت المديرية أنها ستطلق اليوم الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي للمملكة، تجربة لصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية – الخرج – الدلم".

وقال المقدم محمد الحمادي، المتحدث الرسمي في مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض إن هذه التجربة مجدولة مسبقا.

وأوضح أن الهدف منها التأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

وقبل أيام من بدء موسم الحج الماضي طبقت قوات الدفاع المدني السعودية فرضية حريق وتصاعد أدخنة كثيفة في محطة القطار "منى3".

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، تمكن الدفاع المدني خلال الفرضية من تطبيق خطة الإسناد بين المناطق بالمشعر ومباشرة أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وتنفيذ إجراءات الحماية المدنية "الإخلاء ـ الإخلاء الطبي ـ الإسناد الآلي البشري ـ إعادة الأوضاع".

وتقول مديرية الدفاع المدني على موقعها الإلكتروني إن رسالتها العمل بحرفية لتحقيق سلامة الأرواح والممتلكات وحمايتها من المخاطر في وقت السلم وفي حالات الكوارث والحروب والحد من الخسائر ونشر ثقافة الوعي الوقائي بكوادر مؤهلة وتجهيزات مواكبة وشراكة وتعاون مثمر.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاق صافرات الإنذار في عدة مدن سعودية... ماذا يحدث؟
» أيهما أضمن للزوجة..الرجل أم توقيعاته؟
» رئيس الوزراء يتفقد محور 30 يونيو استعدادًا لافتتاحه
» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن ارتداءها الحجاب
» الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلى بالسوبر
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» محافظ المنيا: الاعلام وسيلة فاعلة في بناء الدولة
» هذا موعد حجز وحدات الاسكان بالمدن الجديدة
» وضع سم في طعامهم.. الجنايات تقضي بإعدام شاب قتل أسرته
» نشأت الديهي معلقًا على مهاجمي الدولة: "ولاد حرام"
» تعرف على حكم مباراة الأهلي والزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية