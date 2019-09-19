» إطلاق صافرات الإنذار في عدة مدن سعودية... ماذا يحدث؟

19 سبتمبر 2019 - 11:20 ص





تجري المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، اليوم الخميس، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المحافظات.





أعلنت المديرية أنها ستطلق اليوم الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي للمملكة، تجربة لصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية – الخرج – الدلم".





وقال المقدم محمد الحمادي، المتحدث الرسمي في مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض إن هذه التجربة مجدولة مسبقا.





وأوضح أن الهدف منها التأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.





وقبل أيام من بدء موسم الحج الماضي طبقت قوات الدفاع المدني السعودية فرضية حريق وتصاعد أدخنة كثيفة في محطة القطار "منى3".





وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، تمكن الدفاع المدني خلال الفرضية من تطبيق خطة الإسناد بين المناطق بالمشعر ومباشرة أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وتنفيذ إجراءات الحماية المدنية "الإخلاء ـ الإخلاء الطبي ـ الإسناد الآلي البشري ـ إعادة الأوضاع".



