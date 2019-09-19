مرتضى منصور: “الخطيب كي جي وان ونفسه يكون زيي”

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومًا شديدًا على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأوضح مرتضى أن الخطيب يقوم بتقليده في العديد من الأمور، حيث هدد بعدم استكمال الدوري مثل الزمالك، كما أنه ردد كلمة (أنا استفدت إيه) التي ذكرتها من قبل، وقام بعمل جلسات مع اللاعبين في الملعب مثلما أفعل، وأرسل أمير توفيق للبحث عن مدرب أجنبي بعدما أرسلت أمير مرتضى للتعاقد مع مدرب”.