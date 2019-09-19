أرملة الشهيد "رجائي" تحتفل بذكرى استشهاده بهذه الطريقة

19 سبتمبر 2019 - 12:00 م





أعلنت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، أرملة الشهيد عادل رجائي عن إقامة احتفال في الذكرى الثالثة لاستشهاد زوجها، والتي تصادف افتتاح مدرسة باسم الشهيد، قائلة : "مصر كلها تيجي وهوزع شربات وشكولاته وهزغرد.. لأن دم جوزي وحبيب عمري رجع ليه".



وأضافت "زين العابدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، بأن أبطال الشرطة والقوات المسلحة جاءوا بثأر زوجها ويدفعون أرواحهم للحفاظ على الوطن.



وتابعت باكية: "أنا زوجة شهيد واتكسر قلبي على حبيب عمري.. وكل يوم في ميعاد رجوعه بستناه"، مشددة على أن لا أحد يستطيع أن يسقط مصر.



وأكدت أرملة الشهيد عادل رجائي أن جموع الشعب المصري يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أما الخونة والمأجورين تحت أحذية الشعب المصري كله، متابعة: "أنا صحيح ببكي لكن فرحًا وليس حزًنا".



ووجهت أرملة الشهيد كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: "نحن أسر الشهداء يا ريس، ونقف خلف الجيش والشرطة والدولة المصرية، نحن خط الدفاع الأول، ولا نقل وطنية عن الجيش والشرطة وعلى استعداد أن نكون مشروع شهيد من أجل الوطن؛ لأن بلدنا لا يوجد أغلى منها".

