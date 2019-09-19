  • الخميس 19 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:05 م
بحث متقدم
منتخب مصر

«الفراعنة» تحافظ على مكانها بتصنيف "فيفا"

الشرطة السعودية

تهز السعودية.. يطلق عليه النار ثم يحرقه بالبنزين

الديهي

الديهي مهاجمًا منظمة العفو الدولية: طز فيكم

صورة

بطريقة وحشية.. يعذبان أطفالهما بالتبنى

بومبيو

بومبيو يغادر السعودية متجهًا إلى الإمارات

الأم

نهاية تدمى القلوب.. تخلّت عن علاج السرطان لأجل جنينها

الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين

أرملة الشهيد "رجائي" تحتفل بذكرى استشهاده بهذه الطريقة

السائحتين

صادم.. "ذابح السائحتين": لن أعتذر

نتنياهو

نتنياهو "يستسلم" ويدعو غريمه لتشكيل "حكومة وحدة"

الخطيب الاهلي

مرتضى منصور: “الخطيب كي جي وان ونفسه يكون زيي”

أرملة الشهيد "رجائي" تحتفل بذكرى استشهاده بهذه الطريقة

آخر الأخبار

الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين
الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

معلم يعاقب الطالبات بعد وضعهن المكياج.. بهذه الطريقة

#

وصفت بالوقحة..سفاح مسجدي نيوزيلندا يسأل عن ضحاياه بهذه الطريقة

#

الكويت تعلن تضامنها مع قطر بهذه الطريقة

#

معركة مثيرة.. مسن يواجه 4 مسلحين بهذه الطريقة



أعلنت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، أرملة الشهيد عادل رجائي عن إقامة احتفال في الذكرى الثالثة لاستشهاد زوجها، والتي تصادف افتتاح مدرسة باسم الشهيد، قائلة : "مصر كلها تيجي وهوزع شربات وشكولاته وهزغرد.. لأن دم جوزي وحبيب عمري رجع ليه".

وأضافت "زين العابدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، بأن أبطال الشرطة والقوات المسلحة جاءوا بثأر زوجها ويدفعون أرواحهم للحفاظ على الوطن.

 وتابعت باكية: "أنا زوجة شهيد واتكسر قلبي على حبيب عمري.. وكل يوم في ميعاد رجوعه بستناه"، مشددة على أن لا أحد يستطيع أن يسقط مصر.

وأكدت أرملة الشهيد عادل رجائي أن جموع الشعب المصري يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أما الخونة والمأجورين تحت أحذية الشعب المصري كله، متابعة: "أنا صحيح ببكي لكن فرحًا وليس حزًنا".

ووجهت أرملة الشهيد كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: "نحن أسر الشهداء يا ريس، ونقف خلف الجيش والشرطة والدولة المصرية، نحن خط الدفاع الأول، ولا نقل وطنية عن الجيش والشرطة وعلى استعداد أن نكون مشروع شهيد من أجل الوطن؛ لأن بلدنا لا يوجد أغلى منها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاق صافرات الإنذار في عدة مدن سعودية... ماذا يحدث؟
» أيهما أضمن للزوجة..الرجل أم توقيعاته؟
» رئيس الوزراء يتفقد محور 30 يونيو استعدادًا لافتتاحه
» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن ارتداءها الحجاب
» الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلى بالسوبر
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» محافظ المنيا: الاعلام وسيلة فاعلة في بناء الدولة
» هذا موعد حجز وحدات الاسكان بالمدن الجديدة
» وضع سم في طعامهم.. الجنايات تقضي بإعدام شاب قتل أسرته
» نشأت الديهي معلقًا على مهاجمي الدولة: "ولاد حرام"
» تعرف على حكم مباراة الأهلي والزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية