صادم.. "ذابح السائحتين": لن أعتذر

19 سبتمبر 2019 - 12:03 م

رفض أحد المتهمين الرئيسين في جريمة ذبح وقتل سائحتين إسكندنافيتين يوم 17 ديسمبر 2018، في منطقة الأطلس الكبير الجبلية، بالمغرب الاعتذار لعائلتي الضحيتين.

وكان المتهمين قد نفذوا الجريمة، حيث كانت السائحتان تخيمان على بعد 80 كلم من مراكش (وسط البلاد)، وفي جلسة محاكمته في مدينة سلا أظهر "ندمه"، لكنه رفض الاعتذار لعائلتي السائحتين.

وقد ذبح المدانون الرئيسيون الطالبتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عامًا) وصوروا عملية القتل ونشروها على الإنترنت، كما أعلنوا انتماءهم إلى تنظيم داعش.

وبحسب وسائل إعلام محلية استمع قاضي غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في سلا إلى أمس الأربعاء، المتهمين الرئيسيين في جريمة "شمهروش"، وهي اسم المنطقة التي شهدت هذا الحادث.

ومن بين المتهمين، عبد الصمد الجود، الذي يوصف بـ"أمير الخلية"، التي نفذت عملية الذبح، حيث اعترف بكل التهم المنسوبة إليه، معلنا أنه "يتحمل مسئولية كل ما وقع".

وقال الجود أمام القاضي "أنا نادم على ما حدث وأدعو الله أن يغفر لنا.. لكنني أرفض الاعتذار لعائلتي الضحيتين، لن أعتذر لأحد".

كما كشف أنه كان يطالع فيديوهات خاصة بتنظيم داعش، وشرائط تظهر تعرض المسلمين للقتل، وهو ما دفعه إلى "الانتقام".

وأضاف : "حاولت صناعة الأسلحة والسموم، لكن المحاولات كلها باءت بالفشل.. كما كنت أنوي شن هجوم على وحدات أمنية وثكنات قبل أن أتراجع عن الفكرة".