نهاية تدمى القلوب.. تخلّت عن علاج السرطان لأجل جنينها

19 سبتمبر 2019 - 12:29 م

قالت صحيفة ذا صن في تقرير لها إن الأسترالية بريانا رولينجنز علمت أثناء حملها بطفلها أنها تعاني من نوع حاد من سرطان الدم.

وأضافت أنه كان على الأم الاختيار بين الإجهاض والخضوع للعلاج الكيميائي، حيث فاجأت الجميع بقرارها تأجيل العلاج من أجل الحفاظ على جنينها.

وفي مقابلة أجرتها معها صحيفة Daily Mail البريطانية قالت إنها تشعر بالفخر بهذا القرار.

وأضافت أنه بعدما تم إعلامي بمرضي فوجئت وغضبت لأنني لم أتوقع أن يكون الأمر بهذه الخطورة.

وبعد مرور 6 أشهر على الحمل تعين على الأطباء أن يجروا لها عملية ولادة قيصرية وهكذا ولد طفلها كيدن، لكن بعد مرور 12 يوماً على الولادة توفي الرضيع تاركا والدته في حالة انهيار.

وعن مدى شعورها بالندم على خيارها تابعت في حديثها للصحيفة: كانت تلك الأيام التي أمضيناها معاً مميزة، كانت أفضل 12 يوماً في حياتي.

وبعد ذلك واصلت مواجهة السرطان من خلال خضوعها للعلاج، معلنة أنها وعدت طفلها بذلك، لكن بعد تحسن بسيط تعرضت لوعكة صحية شديدة أدت إلى وفاتها.