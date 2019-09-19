  • الخميس 19 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:02 م
بحث متقدم
منتخب مصر

«الفراعنة» تحافظ على مكانها بتصنيف "فيفا"

الشرطة السعودية

تهز السعودية.. يطلق عليه النار ثم يحرقه بالبنزين

الديهي

الديهي مهاجمًا منظمة العفو الدولية: طز فيكم

صورة

بطريقة وحشية.. يعذبان أطفالهما بالتبنى

بومبيو

بومبيو يغادر السعودية متجهًا إلى الإمارات

الأم

نهاية تدمى القلوب.. تخلّت عن علاج السرطان لأجل جنينها

الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين

أرملة الشهيد "رجائي" تحتفل بذكرى استشهاده بهذه الطريقة

السائحتين

صادم.. "ذابح السائحتين": لن أعتذر

نتنياهو

نتنياهو "يستسلم" ويدعو غريمه لتشكيل "حكومة وحدة"

الخطيب الاهلي

مرتضى منصور: “الخطيب كي جي وان ونفسه يكون زيي”

نهاية تدمى القلوب.. تخلّت عن علاج السرطان لأجل جنينها

عرب وعالم

الأم
الأم

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

الكلب يضبط الأنسولين.. معلومات مثيرة عن علاج «السكري»

#

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 610 ملايين

#

ريهام سعيد: "مبسوطة أوي عشان عندنا رئيس عايزنا نخس"

#

قصة العملية التي أنهت على «هتلر».. تفاصيل مثيرة

السيسي

صدى البلد

أحمد موسى

عادل رجائي

سامية زين العابدين

قالت صحيفة ذا صن في تقرير لها إن الأسترالية بريانا رولينجنز علمت أثناء حملها بطفلها أنها تعاني من نوع حاد من سرطان الدم.

وأضافت أنه كان على الأم الاختيار بين الإجهاض والخضوع للعلاج الكيميائي، حيث فاجأت الجميع بقرارها تأجيل العلاج من أجل الحفاظ على جنينها.

وفي مقابلة أجرتها معها صحيفة Daily Mail البريطانية قالت إنها تشعر بالفخر بهذا القرار.

وأضافت أنه بعدما تم إعلامي بمرضي فوجئت وغضبت لأنني لم أتوقع أن يكون الأمر بهذه الخطورة.

وبعد مرور 6 أشهر على الحمل تعين على الأطباء أن يجروا لها عملية ولادة قيصرية وهكذا ولد طفلها كيدن،  لكن بعد مرور 12 يوماً على الولادة توفي الرضيع تاركا والدته في حالة انهيار.

وعن مدى شعورها بالندم على خيارها تابعت في حديثها للصحيفة: كانت تلك الأيام التي أمضيناها معاً مميزة، كانت أفضل 12 يوماً في حياتي.

وبعد ذلك واصلت مواجهة السرطان من خلال خضوعها للعلاج، معلنة أنها وعدت طفلها بذلك، لكن بعد تحسن بسيط تعرضت لوعكة صحية شديدة أدت إلى وفاتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاق صافرات الإنذار في عدة مدن سعودية... ماذا يحدث؟
» أيهما أضمن للزوجة..الرجل أم توقيعاته؟
» رئيس الوزراء يتفقد محور 30 يونيو استعدادًا لافتتاحه
» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن ارتداءها الحجاب
» الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلى بالسوبر
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» محافظ المنيا: الاعلام وسيلة فاعلة في بناء الدولة
» هذا موعد حجز وحدات الاسكان بالمدن الجديدة
» وضع سم في طعامهم.. الجنايات تقضي بإعدام شاب قتل أسرته
» نشأت الديهي معلقًا على مهاجمي الدولة: "ولاد حرام"
» تعرف على حكم مباراة الأهلي والزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية