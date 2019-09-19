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بطريقة وحشية.. يعذبان أطفالهما بالتبنى

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وثق مقطع فيديو التقطته فتاة مراهقة كانت تحت رعاية زوجين أمريكيين، مشاهد لضرب طفل في السادسة من عمره بينما كان طفل آخر عمر 4 أعوام بجانبه، وفي إحدى اللقطات قامت سيدة بضربه على وجه وإسقاطه أرضًا.

وقد اعتاد الزوجان سبهم ومعاملتهم بعنف، وبينما كان يحمل الرجل الطفل في أحد المرات إذ ألقاه على الأرض.

وقضت المحكمة بمعاقبة الزوجين، وتم الحكم على ديان كومبس بالسجن 20 عاما، والزوجة تيموثي بالسجن 18 عاما مع وقف التنفيذ 5 سنوات، على أن يتم وضعهما تحت المراقبة بعدها 12 عاما.

يأتي هذا بعدما أقدم الزوجان على تعذيب أطفالهما بالتبني بطريقة وحشية عدة مرات، حيث قاما بضربهما وركلهما وقذفهما في الهواء بخلاف إهانتهم دون أدنى شعور بالذنب. 

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