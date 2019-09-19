» ظهور صادم لأحمد الفيشاوي وزوجته في الجونة

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة لها برفقة الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته، في أحد أتوبيسات النقل، في الطريق إلى المطار لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى الجونة.

وتنطلق اليوم الخميس 19 سبتمبر، أولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة .

على جانب آخر يستعد أحمد الفيشاوي للمشاركة في فيلم "عقد الخواجة" مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهو قصة كريم فاروق ‏وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل ‏مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين ‎.‎

ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جارى الاستقرار عليها، والفيلم من إنتاج شركة ‎ Snaper ‎التى ‏أسسها محمد وزيري مؤخرا لإنتاج عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، وبدأت الفنانة هيفاء وهبي التحضير للفيلم ‎.‎