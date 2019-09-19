إيران تهدد بـ"حرب شاملة"

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وكالات - الدويني فولي

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن توجيه أي ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية لبلاده سيفجر "حربًا شاملة".

وأضاف ظريف، في حديث إلى شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الخميس: "أقول بكل جدية إننا لا نريد حربا، لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية.. لكننا لن نتوانى عن الدفاع عن أرضنا".
وكان السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قال إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة ردا على الهجمات التي طالت منشآت النفط السعودية مطلع الأسبوع، والتي ألقت المملكة باللوم فيها على إيران.

ولدى سؤاله عن احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، قال السفير السعودي لدى ألمانيا، في تصريحات لإذاعة "دويتشلاندفنك" الألمانية، اليوم الخميس "بالطبع كل شيء مطروح على الطاولة ولكن عليك مناقشة ذلك جيدًا".

وقال: "ما زلنا نعمل على المكان الذي أطلقت منه ولكن من أين أتوا. إيران تقف وراءهم بكل تأكيد لأنها قامت ببنائها ويمكن إطلاقها فقط بمساعدة إيرانية".

وقال ظريف، في وقت سابق، صباح اليوم، إن إطلاق تعبير "عمل من أعمال الحرب" على الهجمات التي استهدفت موقعين نفطيين سعوديين ربما كان يهدف لاستدراج الرئيس الامريكي دونالد ترامب ليشن حربا على إيران.

وكتب ظريف عبر حسابه الرسمي على ":تويتر" :"عمل من أعمال الحرب أم إثارة للحرب؟ بقايا الفريق بي وحلفاء طموحون، يحاولون استدراج دونالد ترامب لخوض الحرب".

يأتي ذلك، ردا على وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الهجمات على السعودية بأنها "عمل من أعمال الحرب".


وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.


إلا أن السعودية عرضت يوم أمس الأربعاء، بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

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